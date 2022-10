Junioren-Europameister aus Magdeburg greifen nach dem WM-Titel

Nach dem Titelgewinn von „Together One“ bei der Breakdance-EM vor heimischem Publikum im Juli drehte Magdeburg förmlich durch. Nun soll der nächste Coup folgen: In Graz (Österreich) greifen die Junioren nach dem WM-Titel. Doch das Training lief zuletzt nicht optimal. Ein schlechtes Omen?

Das Training zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften am Wochenende in Graz (Österreich) lief zuletzt nicht optimal, zwei der sechs Magdeburger Breaker von „Together One“ hatten Corona.

Magdeburg/Graz - „... fünf, sechs, sieben, acht – und noch einmal! Eins, zwei, drei, vier ...“ Der Beat dröhnt durch den Tanzsaal der Movement Dance Academy in Magdeburg. Hochrote Köpfe sind zu sehen, und Jungs in schweißnassen T-Shirts. Der eine schnauft, der andere stolpert, der dritte verpasst den Einsatz. Trainer Nils Klebe ist genervt: „Man ey, so wird das nichts. Nochmal von vorne! Konzentriert euch!“