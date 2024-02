Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Als Ricarda Lang am Samstagabend gegen 19.30 Uhr den Versammlungsort in den Schönebecker Straße im Magdeburger Stadtteil Buckau verlassen möchte, eskaliert die Lage. So einfach wollen die demonstrierenden Bauern die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen nicht ziehen lassen. Trecker versperren die Straße, eine Feuerschale und mehrere Reifen stehen plötzlich in Flammen. Die Polizei versucht zunächst, die aufgebrachte Menge zu zerstreuen, doch dies löste Tumulte aus, bei denen es auch zu Handgreiflichkeiten zwischen Beamten und Demonstranten kommt.