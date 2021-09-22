Mit dem Jahresende steht auch die Urlaubsplanung für das kommende Jahr vor der Tür. Mit einer geschickten Planung rund um Feier- und Brückentage kann man sich viele freie Tage sichern. Alle Termine und wie man mit diesen mehr aus dem Urlaub herausholt hier.

Mehr freie Tage 2026! So verdoppeln Sie mit einfachen Tricks Ihren Urlaub

Wer clever plant, kann seinen Urlaub verlängern: Hier finden Sie die Termine für die Urlaubsplanung mit Brückentagen in Sachsen-Anhalt für die Jahre 2025, 2026 und 2027.

Magdeburg. - Liegen die Feiertage so in der Woche, dass die Tage davor oder danach gut als Brückentage genutzt werden können, sollten diese in der Urlaubsplanung berücksichtigt werden. Neben den Feiertagen zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten sind Einzelfeiertage wie der Tag der Arbeit oder Christi Himmelfahrt für die effektive Planung von Urlaub immer einen Blick wert.

In Sachsen-Anhalt gibt es 2025 noch eine Möglichkeit mehr freie Tage durch Brückentage zu bekommen. Doch auch die Urlaubsplanung für 2026 steht vor der Tür.

Mit Ausnahme des landesspezifischen Feiertags Heilige Drei Könige bietet das kommende Jahr insgesamt acht Termine mit Brückentagen, bei denen man mit dem geschickten Einsatz von nur wenigen Urlaubstagen ganz viele freie Tage gewinnen kann. Wir haben die Brückentage unter die Lupe genommen. 2027 gibt es weniger Optionen, diese haben wir einmal aufgelistet.

Sind schulpflichtige Kinder zu berücksichtigen, hilft noch ein Blick in die Termine der Ferien in Sachsen-Anhalt. 2025 gibt es noch eine Brückentagsmöglichkeit für ein langes Wochenende.

Weihnachten 2025 - Brückentage in Deutschland

Der erste Weihnachtsfeiertag 2025 in Deutschland fällt auf einen Donnerstag. Bis zu neun freie Tage sind drin.

20.12.2025 (Samstag) bis 28.12.2025 (Sonntag): zwei oder zweieinhalb Urlaubstage – neun Tage frei

25.12.2025 (Donnerstag) - 28.12.2025 (Sonntag): kein Urlaubstag – vier Tage frei

Neujahr 2026 – bundesweite Brückentage

Der Neujahrstag fällt 2026 auf einen Donnerstag. Das bedeutet für Arbeitnehmer vier freie Tage am Stück mit einem Tag Urlaub als Einsatz.

2.1.2026 (Donnerstag): ein Urlaubstag – vier Tage frei

Heilige Drei Könige 2026 – Brückentage für Sachsen-Anhalt

Im Jahr 2026 fällt der Feiertag Heilige Drei Könige auf einen Dienstag. Das bedeutet für die Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt mit zwei Urlaubstagen von Neujahr bis zum 6. Januar sechs freie Tage bekommen.

5.1.2026 (Montag): ein Urlaubstag – vier Tage frei

Ostern mit Karfreitag 2026 – Brückentage für Deutschland

Ostern ist ein langes Wochenende mit vier freien Tagen am Stück. Mit dem Einsatz von nur vier Brückentagen bekommt man zu Ostern zehn Tage frei. Selbiges gilt für Urlaub eine Woche später.

30.3.2026 (Montag) bis 2.4.2026 (Donnerstag): vier Urlaubstage – zehn Tage frei

7.4.2026 (Dienstag) bis 10.4.2026 (Freitag): vier Urlaubstage – zehn Tage frei

1. Mai 2026 – Brückentage zum Tag der Arbeit

Der Tag der Arbeit fällt 2026 auf einen Freitag. Mit vier Brückentagen kann man neun Tage am Stück für einen Urlaub planen.

27.4.2026 (Montag) bis 30.4.2026 (Freitag): vier Urlaubstage – neun Tage frei

Christi Himmelfahrt 2026 – bundesweite Brückentage

Der bundesweite gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt ist immer ein Donnerstag und bietet sich in jedem Jahr für einen klassischen Brückentag (Freitag) an.

15.5.2026 (Freitag): ein Urlaubstag – vier Tage frei

Pfingsten 2026 – Brückentage in Deutschland

Pfingsten ist zunächst ein verlängertes Wochenende. Mit dem Einsatz von vier Brückentagen kann man neun freie Tage am Stück gewinnen.

26.5.2026 (Dienstag) bis 29.5.2026 (Freitag): vier Urlaubstage – neun Tage frei

Weihnachten 2026 - Brückentage in Deutschland

21.12.2026 (Montag) bis 24.12.2026 (Donnerstag): vier Urlaubstage – neun Tage frei

Neujahr und Heilige Drei Könige 2027 - Brückentage in Deutschland

Der Neujahrstag fällt 2027 auf einen Freitag. Damit ist durch den gesetzlichen Feiertag schon ein langes Wochenende gewonnen.

Die Heiligen Drei Könige fallen 2027 an einem Dienstag. Das bedeutet für Arbeitnehmer sechs freie Tage am Stück mit zwei Tagen Urlaub als Einsatz.

1.1.2027 (Freitag) bis 6.1.2027 (Mittwoch): zwei Urlaubstage – sechs Tage frei

Ostern mit Karfreitag 2027 - Brückentage im April für Deutschland

Ostern ist ein langes Wochenende mit vier freien Tagen am Stück. Mit dem Einsatz von nur vier Brückentagen bekommt man zu Ostern zehn Tage frei. Selbiges gilt für Urlaub eine Woche später.

22.3.2027 (Montag) bis 27.3.2027 (Donnerstag): vier Urlaubstage – zehn Tage frei

30.3.2027 (Dienstag) bis 2.4.2027 (Freitag): vier Urlaubstage – zehn Tage frei

Christi Himmelfahrt 2025 – bundesweite Brückentage

Der bundesweite gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt am 6. Mai 2027 ist wie immer ein Donnerstag und bietet sich in jedem Jahr für einen klassischen Brückentag und ein verlängertes Wochenende an.

7.5.2027 (Freitag): ein Urlaubstag – vier Tage frei

Pfingsten 2027 – Brückentage in Deutschland

Pfingsten ist zunächst ein verlängertes Wochenende. Mit dem Einsatz von vier Brückentagen kann man neun freie Tage am Stück gewinnen. Wer die Woche vor Pfingsten frei haben möchte, muss fünf Tage Urlaub ins Rennen schicken für zehn Tage am Stück frei. Der Urlaub endet dann am Pfingstmontag, 24. Mai.

17.5.2027 (Montag) bis 21.5.2027 (Freitag): vier Urlaubstage – zehn Tage frei

25.5.2027 (Dienstag) bis 28.5.2027 (Freitag): vier Urlaubstage – zehn Tage frei

Tag der Deutschen Einheit und Reformationstag 2027 - keine Brückentage

Sowohl der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2027 als auch der Reformationstag am 31. Oktober 2027 fallen auf einen Sonntag. Brückentage sind in diesem Jahr nicht möglich, zumindest nicht für die Bundesländer Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Wer Allerheiligen am 1. November feiert, kann sich auf vier Tage am Stück frei freuen, ohne Urlaub zu nehmen.

Weihnachten 2027 - keine Brückentage in Deutschland möglich

Auch die Weihnachtsfeiertage fallen in 2027 auf ein Wochenende Das Bedeutet also: Es sind keine Brückentage möglich. Heiligabend ist am Freitag, dem 24. Dezember.