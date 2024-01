Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/Biederitz - Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat das Urteil gegen Igor P. aus Magdeburg bestätigt. Der oberste Gerichtshof hat mit Blick auf die Hauptverhandlung der ersten Instanz in Potsdam keine rechtlichen Fehler oder Begründungsmängel festgestellt. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Potsdam hatte im März vergangenen Jahres den heute 57-Jährigen in einem reinen Indizienprozess zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Anstiftung zum Mord, schweren Betrugs und versuchten Betrugs verurteilt. Die Strafverteidiger des Angeklagten waren daraufhin in Revision gegangen.