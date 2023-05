Bundeswehr Aus der Altmark in den Krieg gegen Russland: Ukrainische Soldaten in Sachsen-Anhalt

Auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Klietz befinden sich zurzeit ukrainische Soldaten. Sie werden in Sachsen-Anhalt ausgebildet, um sie für den Krieg in der Ukraine vorzubereiten. Die Bundeswehr hüllt sich derweil in Schweigen.