In der Altmark befinden sich mehr als 1.500 Soldaten in einer Militärübung. Auf diesen Bundesstraßen kann zu Verkehrsbehinderungen und Staus kommen.

Militärübung in der Altmark: Staus und Verkehrsbehinderungen auf Bundesstraßen erwartet

Auch der sogenannte Gewässerübergang an der Elbe wird bei der Militärübung in der Altmark geprobt.

Stendal/Dolle - Großangelegte Militärübung in der Altmark. Ab Dienstag, 2. Mai, wurden 300 Fahrzeuge und mehr als 1.500 vom Truppenübungsplatz Klietz in die Altmark verlegt.

An der Übung unter dem Namen “Wettiner Schwert 2023” nehmen 1510 Soldaten, 276 Radfahrzeuge und 48 Kettenfahrzeuge teil. Der Marschweg führt vom Truppenübungsplatz in Klietz zum Truppenübungsplatz Altmark. Somit muss insbesondere auf der Bundesstraße B188 zwischen Wust und Stendal und auf der B189 zwischen Stendal und Dolle sowie im Bereich um den Truppenübungsplatz Altmark mit militärischen Truppenbewegungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Unter der Leitung der Panzergrenadierbrigade 37 wird im Zeitraum vom 2. Mai bis zum 5. Mai eine sogenannte militärische Verlegeübung eines verstärkten Kampftruppenverbandes in Form eines Kfz-Marsches durchgeführt. Auch ein "Gewässerübergang an der Elbe" werde geprobt, heißt es von Seiten des Altmarkkreises Salzwedel. Die Übung steht steht nach Angaben der Bundeswehr gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunks nicht im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich von Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten.

Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht wurden, sind durch die Gemeinde zu bestätigen und beim zuständigen Bundeswehrleistungszentrum geltend zu machen.