Magdeburg - In weiten Teilen des Landes haben die rund 2000 Sirenen am dritten Warntag offenbar ausgelöst, aber nicht alle. In Gardelegen funktionierte die Probewarnung, dort aber mit kuriosen Folgen: Die vierjährige Hündin „Jule“ einer Leserin schloss sich im Schlafzimmer dem Heulen der Sirene hingebungsvoll an. Das Video dazu ist inzwischen ein Hit auf www.volksstimme.de. In der westlichen Altmark kamen indes nicht alle Orte in den „Genuss“ heulender Sirenen oder Hunde. So blieb im Bereich Letzlingen wohl ein Gerät still. Auch in Klötze funktionierte der Alarm nicht.