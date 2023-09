Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In weiten Teilen des Landes haben die rund 2000 Sirenen am dritten Warntag offenbar ausgelöst, aber nicht alle. In Gardelegen funktionierte die Probewarnung, dort aber mit kuriosen Folgen: Die vierjährige Hündin „Jule“ einer Leserin schloss sich im Schlafzimmer dem Heulen der Sirene hingebungsvoll an.