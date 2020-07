Erstmals seit der Wiedervereinigung heulen am 10. September 2020 die Sirenen bundesweit - auch in Magdeburg.

Magdeburg (vs) l Am 10. September werden bundesweit erstmals alle Sirenen der Bundesrepublik gleichzeitig heulen. Gleichzeitig lösen auch die Warn-Apss „KatWarn" und „Nina" aus. Doch was steckt hinter dem bundesweiten Alarm um 11 Uhr?

Es handelt es sich dabei laut Innenministerium Sachsen-Anhalt um den ersten bundesweiten Warntag seit der Wiedervereinigung. „An dem Tag, ein Donnerstag, werden um 11 Uhr sämtliche Warnmittel in den Landkreisen und Kommunen getestet. Es wird eine Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren (zum Beispiel Rundfunksender, App-​Server) geschickt, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossen sind", erklärt das Innenministerium in einer Pressemitteilung. Zu diesen Systemen gehören zum Beispiel auch die vor allem im ländlichen Raum existierenden Sirenen.

In Magdeburg gibt es nach Volksstimme-Informationen auch noch einige Sirenen. So zum Beispiel in Beyendorf-Sohlen, Pechau, Randau und Calenberge. „Mit dem bundesweiten Warntag und den Probewarnungen wollen wir die Bevölkerung sensibilisieren. Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, wie Behörden bei Gefahren warnen und was zu tun ist", erklärt Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU).

Wenn die Premiere glückt, soll der bundesweite Warntag zukünftig jedes Jahr stattfinden. Dann nämlich an jedem zweiten Donnerstag im September. Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag gibt es unter www.bundesweiter-warntag.de.