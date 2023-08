Für die Ampelkoalition steht fest: Gras, also Cannabis mit dem Wirkstoff THC, soll in Deutschland legalisiert werden. Im Raum steht allerdings, dass es sogenannte Verbotszonen geben wird. Was das für Sachsen-Anhalt bedeutet.

In Deutschland soll es nach den Plänen der Ampelregierung zur Legalisierung von Cannabis kommen. Allerdings darf dann wohl nicht überall am Joint gezogen werden.

Magdeburg - 2024 oder sogar schon Ende 2023 soll das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland in Kraft treten, wenn es nach den Plänen der Ampelregierung geht. Bis dahin soll es bereits erste Modellregionen geben und die ersten Social-Clubs dürfen gegründet werden. Auch die EU-Kommission darf vorab noch mitreden, könnte im schlimmsten Fall sogar den Entwurf der Bundesregierung für bis zu 18 Monate blockieren.

Dennoch, der Zeitplan der Ampel steht: Ende 2023/Anfang 2024 soll der Startschuss fallen. Im aktuellen Gesetzesentwurf sind dennoch Verbotszonen enthalten. Wer also nach der Legalisierung legal in der Öffentlichkeit kiffen will, muss sich an Regeln halten. So soll im Abstand von 200 Metern von Spielplätzen, Jugendräumen, Schulen und Kindergärten/Kitas ein Verbot bestehen.

Lesen Sie auch: Fragen und Antworten zur Legalisierung in Deutschland

Laut Entwurf: Viele Verbotszonen besonders in Großstädten wie Magdeburg

Dies gilt auch für öffentliche Sportanlagen. Auch in Fußgängerzonen werde der Gras-Konsum wohl untersagt, allerdings nur in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr, so der Gesetzesentwurf. Zudem wird im Entwurf ein Verbot im Umkreis von 200 Metern von Anbauvereinigungen, den sogenannten Social-Clubs, ausgesprochen.

Dies engt den legalen Kiffer-Bereich in Großstädten natürlich ein. Die Seite Kowelenz.social, ein soziales Netzwerk für die Stadt Koblenz und Umgebung, hat sich die Mühe gemacht, und derartige Verbotszonen in einer interaktiven Karte visualisiert. Die Karte finden Sie, liebe Leser, hier.

Gründung von Social-Clubs nur an bestimmten Orten in Magdeburg möglich

In Magdeburg wird es, wenn der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung verabschiedet werden sollte, einige Orte geben, an denen nicht gekifft werden darf. Screenshot: https://bubatzkarte.kowelenz.social/#14/52.1285/11.6498 / Zugriff: 31. August, 15.34 Uhr

"Im rot gekennzeichneten Gebiet darf nicht konsumiert werden.

Das gleich gilt für Anbauvereinigungen; diese werden innerhalb des gekennzeichneten Gebiets nicht zugelassen", heißt es da.

Das derzeitige Verbot von Cannabis besteht seit über 90 Jahren, 1929 wurde es verabschiedet.