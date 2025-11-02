Sven Schulze zum Spitzenkandidaten gewählt CDU Sachsen-Anhalt drückt auf die Tube: „Die AfD hat inhaltlich nichts auf der Kirsche.“

Sachsen-Anhalts CDU hat bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag Wirtschaftsminister Sven Schulze zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt. In den nächsten Monaten will die Union ihre PS auf die Straße bringen.