Intel-Streit CDU stellt Wirtschaftsforschungsinstitut IWH in Frage

Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt stellt das in Halle angesiedelte steuerfinanzierte Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Frage. SPD, Linke und Grüne halten sich mit Kritik am IWH zurück und sehen durchaus politischen Handlungsbedarf.