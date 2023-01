Ärger um Kitaessen: Pommes und Chicken Nuggets zum Mittagessen

Als es in einer Kita im Chemnitz zum Mittagessen Pommes und Chicken Nuggets gab und ein Foto davon in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, löste dies einen Shitstorm aus: Ein Verbrechen an Kindern und Eltern, hieß es auf Twitter. Doch warum gab es dort das ungesunde Essen?

Chemnitz - Seit sechs Jahren bereitet Germaine Colditz in einem Kindergarten in Chemnitz in Sachsen an fünf Tagen die Woche, das Frühstück vor, kocht Mittagessen und sorgt für einen Nachmittagssnack. Als ein Foto von ihrem Essen auf Twitter veröffentlicht wurde, erfuhr sie davon aus der Zeitung. „Als ich das sah, war ich wie vor den Kopf gestoßen“, berichtet die gelernte Köchin auf Nachfrage.