Der sechsjährige Michel Obenauff verwand im August 1990 im kleinen Örtchen Eickendorf (Salzlandkreis) spurlos. Drei Jahre später wird seine Leiche durch Zufall in einem Keller entdeckt. Lesen Sie hier die Spurensuche in einem ungelösten Verbrechen.

Seit 1990 Jahren ungeklärt: Wurde Michel Obenauff durch das geöffnete Kellerfenster in Eickendorf gestoßen oder ist er gestürzt?

Eickendorf - Am 3. August 1993 will eine Frau auf ihrem Grundstück in der Florian-Geyer-Straße von Eickendorf im Altkreis Schönebeck Ordnung schaffen. Schon lange hat sie sich vorgenommen, den alten Schweinestall aufzuräumen, der zum Teil als Lagerraum genutzt wird. Sie kämpft sich durch Spinnweben und Unrat.