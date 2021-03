Der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert. Rund um Ostern wird das öffentliche Leben fünf Tage weitgehend zurückgefahren.

Magdeburg l Es wird nun doch nicht möglich sein, dass im Land zu Ostern Ferienwohnungen und Campingplätze für Gäste aus Sachsen-Anhalt öffnen dürfen. Das hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in den zurückliegenden Wochen mehrfach in Aussicht gestellt. Aber bei der Bund-Länder-Beratung am Montag wurde dieser Option verworfen.



Haseloff sagte gestern, dafür gebe es jetzt eine Experimentierklausel. Demnach könnten Landkreise und kreisfreie Städte nach den Ostertagen auch in Sachsen-Anhalt in zeitlich befristeten Modellprojekten unter strengen Vorgaben einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen. Ewa in der Gastronomie, der Kultur oder auch im Sport. Bedingung dafür seien negative Testergebnisse und auch die lückenlose Kontaktverfolgung.



März-Lockerungen bleiben bestehen

Haseloff betonte zudem, dass Sachsen-Anhalt die seit Anfang März geltenden Lockerungen beibehalten werde. So bleiben etwa Bau- und Gartenmärkte oder Blumenläden offen. Kosmetik- und Nagelstudios empfangen weiter Kunden. In Läden ist nach wie vor Terminshopping möglich.



Ausnahmen sind der Gründonnerstag und der Karsamstag. An diesen Tagen wird die Wirtschaft bundesweit weitestgehend heruntergefahren. Somit gibt es einen fünftägigen verschärften Oster-Lockdown. Karsamstag darf allerdings der Lebensmittel-Einzelhandel öffnen.



Haseloff betonte, dass auch alle Schulen in Sachsen-Anhalt geöffnet bleiben. Selbst dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 200 überschreite. Das ist aktuell nur im Burgenlandkreis der Fall. Dort werden alle Schüler regelmäßig getestet. In Sachsen-Anhalt wurden binnen einer Woche 131 Neuinfizierte je 100 000 Einwohner registriert.



An den Beschlüsse der Bund-Länder-Runde gibt es massive Kritik. Der Präsident der IHK-Magdeburg, Klaus Olbricht, sagte gestern : „Was in Berlin beschlossen wurde, hätte man auch in 20 Minuten haben können. Ich erwarte eine Strategie, wie es endlich mit dem Impfen und Testen vorangeht. Das intelligent zu managen ist die Aufgabe der Stunde und nicht ein stupides ,Alles zu'.“



Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, sagte, ein „breitflächiger Betriebe-Kollaps“ werde immer wahrscheinlicher. „Jetzt rächen sich mit aller Wucht politische Versäumnisse vor allem beim Impfen und bei der digitalen Nachverfolgung von Infektionsketten. Nach einem Jahr Pandemie stehen wir nach wie vor hilflos da.“



Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband sprach von „politischem Missmanagement“. Der Ferienhausverband wertete die Entscheidungen als „absolute Katastrophe“.



Unklar ist, welche Kosten die Beschlüsse verursachen. Sollte der Gründonnerstag wie ein Feiertag behandelt werden, an dem auch die Bänder in Fabriken stillstehen, geht das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft von sieben Milliarden Euro aus.



Nach Ansicht von Grünen-Landeschefin Susan Sziborra-Seidlitz fehlen „die wichtigsten und mutmachenden Beschlüsse, um unser Land endlich pandemiefest zu machen. Ein großer Fehler war es, immer wieder neue Lockerungen in Aussicht zu stellen, die angesichts der sich verschärfenden Lage völlig unberechtigt Hoffnungen schüren. Damit produziert man Frustration und Pandemiemüdigkeit.“ Testen und Impfen dürften nicht nur angekündigt, sondern müssten endlich auch praktisch umgesetzt werden.



Linke fordert schnelle Zulassung von Sputnik V

Linke-Fraktionschefin Eva von Angern forderte die Landesregierung auf, den russischen Impfstoff Sputnik V für Sachsen-Anhalt zu sichern. Der Bund müsse auf eine schnelle Zulassung des Impfstoffs auf europäischer Ebene hinwirken. FDP-Landeschefin Lydia Hüskens sagte: „Der Beschluss der Ministerpräsidenten ist ein Offenbarungseid der deutschen Regierungen in der Pandemie.“ AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner bezeichnete den „Sachsen-Anhalt-Weg“ als Luftnummer: „Ministerpräsident Haseloff beugt sich dem Corona-Diktat der Bundeskanzlerin.“