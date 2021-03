Ins Theater oder die Gaststätte mit negativem Schnelltest? Der Landkreis Harz steht bereits in den Startlöchern.

Magdeburg l In Sachsen-Anhalt dürfen einige Theater, Gaststätten und touristische Attraktionen trotz Lockdowns nach Ostern öffnen. Voraussetzung sind negative Schnelltests. Ermöglicht werden diese Ausnahmen durch die neue Corona-Verordnung. Die Landesregierung will das Papier heute beschließen.



Der Landkreis Harz steht in den Startlöchern. „Wir wollen am 6. April öffnen“, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Profitieren können alle Erholungsorte wie Wernigerode, Quedlinburg oder Ilsenburg. Öffnen sollen Ferienwohnungen, Außengastronomie und touristische Ziele wie das Schloss Wernigerode. Bei hohen Besucherzahlen prüfen man eine Maskenpflicht in den Innenstädten. „Die Modellversuche dürfen nicht scheitern“, sagte er. In Halberstadt seien wegen der zu hohen Inzidenz keine Lockerungen möglich. Der Test soll bis 30. April laufen und dann ausgewertet werden. Auch Magdeburg macht mit. „Wir werden uns auf alle Fälle beteiligen“, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Er will Theater, Außengastronomie sowie bei entsprechender Wirtschaftlichkeit auch Sportveranstaltungen ermöglichen. Testkapazitäten seien kein Problem mehr „Wir bekommen ständig Anfragen von Privatanbietern.“ Ein Test pro Woche sei bislang kostenlos.



Oberbürgermeister und Landräte müssen Öffnungen bei den zuständigen Ministerien beantragen. Kulturminister Rainer Robra (CDU) hat bereits mitgeteilt, dass er kulturelle Veranstaltungen in Magdeburg, Halle und Dessau mit maximal 100 Besuchern pro Tag genehmigen will. Voraussetzung sei, dass die Inzidenz von 200 nicht überschritten wird. Alle drei Städte liegen derzeit noch darunter.



Tübingen (Baden-Württemberg) hat als erste deutsche Kommune ein Öffnungsmodell erlaubt. Das Saarland will dies im gesamten Bundesland ermöglichen, sagte gestern Regierungschef Torsten Hans (CDU).



Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sagte: „Ich halte es für gut und wichtig, dass mit der neuen Verordnung Modellprojekte ermöglicht werden, die die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes untersuchen.“ So könnte bewiesen werden, „dass ein Leben in und mit der Pandemie möglich ist“. Es sollten alle Branchen einbezogen werden.