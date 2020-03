Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt steigt. 9 Kranke in Halle, 6 in Magdeburg. Foto: afp

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt steigt weiter. Mit Stand Donnerstag 17.30 Uhr sind bisher insgesamt 27 Infektionen gemeldet worden, damit sind im Verlauf des Donnerstagsneue 13 Fälle hinzugekommen. Nähere Informationen zu den einzelnen Fällen liegen derzeit noch nicht vor. Bestätigte Fälle Melde-Stadt-/Landkreis Fälle LK Altmarkkreis Salzwedel LK Anhalt-Bitterfeld 1 1 LK Börde 2 LK Burgenlandkreis 1 LK Harz 2 LK Mansfeld-Südharz 1 LK Saalekreis 1 LK Salzlandkreis 1 LK Wittenberg 2 Halle 9 Magdeburg 6 Gesamtzahl 27 Quelle: Sozialministerium

