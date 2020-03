Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) will Hilfsangebote der Finanzämter für Beeinträchtigungen in Unternehmen wegen des Corona-Virus in dieser Woche in Kraft setzen. Foto:dpa

Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen sind bis zum Jahresende möglich.

Magdeburg | Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) will Hilfsangebote der Finanzämter für Beeinträchtigungen in Unternehmen wegen des Corona-Virus in dieser Woche in Kraft setzen. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag mit.

Zu den Maßnahmen gehöre, laufende Vorauszahlungen zur Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer herab- oder auszusetzen. Möglich seien zudem zinsfreie Stundungen bei fälligen Steuerzahlungen, der Erlass von Säumniszuschlägen und der Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen bis zum Jahresende. Die 14 Finanzämter in Sachsen-Anhalt sind indes für den Publikumsverkehr geschlossen.