Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt steigt weiter. Magdeburg am stärksten betroffen.

Magdeburg (vs) l Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne wird die Gesundheitsbehörden im Land anweisen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern abzusagen. Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen sei oberstes Ziel, so die Ministerin in einer Pressemitteilung. Die Ausrufung der Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation am frühen Mittwochabend zeige, dass konsequentes Handeln unerlässlich sei.

Für Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern sei eine Einzelfallentscheidung der Behörden vor Ort angezeigt. Der Erlass soll Donnerstag an die Landkreise und kreisfreien Städte gehen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt steigt unterdessen weiter. 14 Erkrankungen sind bisher gemeldet worden (Stand 18 Uhr); damit sind im Verlauf des Mittwochs insgesamt sechs Fälle hinzugekommen. Magdeburg hat mit 3 Infizierten die meisten Fälle.