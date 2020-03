Vier Personen in Sachsen-Anhalt wurden positiv auf das Coronavirus getestet, unter anderem aus der Börde und dem Salzlandkreis.

Halle/Magdeburg l In Sachsen-Anhalt sind vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den betroffenen Personen handelt es sich um einen 42-Jährigen aus der Börde, einen 39-Jährigen aus der Börde, einem 36-Jährigen aus dem Salzlandkreis sowie einen Mann aus Halle. Das bestätigt das Sozialministerium Magdeburg auf Volksstimme-Anfrage.

Der 42-Jährige aus dem Bördekreis war in Südtirol und hatte sich mit grippeähnlichen Symptomen in der Uniklinik Magdeburg vorgestellt. Er ist in häuslicher Quarantäne. Der 39 Jahre alte Mann aus dem Bördekreis hatte sich mit grippeähnlichen Symptomen testen lassen. Der 36-Jährige aus dem Salzlandkreis hat sich offenbar bei einem Urlaub in Tirol, Österreich infiziert.

Der 20-Jährige Patient aus Halle befinde sich in häuslicher Quarantäne, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Das Gesundheitsamt der Stadt suche derzeit Kontaktpersonen des Kranken. Es soll sich um einen jungen Mann handeln. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Ein im Zerbster Klinikum (Kreis Anhalt-Bitterfeld) arbeitender Arzt aus Sachsen war am Wochenende ebenfalls positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden.