Die 7-Tage-Inzidenz ist in Sachsen-Anhalt weiter gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Sozialministeriums vom Mittwoch bei 138,87 Fällen auf 100.000 Einwohner. Grafik: ProMedia-Mitteldeutschland GmbH

Die Inzidenzzahl für Sachsen-Anhalt stieg leicht auf 138,87. Das Land meldet am Mittwoch 702 Corona-Neuinfektionen und 12 Todesfälle.

Magdeburg (vs) l Das Sozialministerium meldet am 24. März 2021 702 Corona-Neuinfektionen für Sachsen-Anhalt. 12 weitere Todesfälle wurden nach Landesangaben verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 138,87 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 69.441 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt. 61.712 Menschen gelten als genesen.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 11

Anhalt-Bitterfeld 23

Börde 25

Burgenlandkreis 121

Landkreis Harz 47

Jerichower Land 54

Mansfeld-Südharz 42

Saalekreis 59

Salzlandkreis 36

Stendal 39

Wittenberg 75

Dessau-Rosslau 40

Halle 70

Magdeburg 60

Situation in den Krankenhäusern: Derzeit sind 82 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid19-Patienten belegt. 38 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Die aktuellen 12 Sterbefälle verteilen sich wie folgt: LK Anhalt-Bitterfeld (2), LK Burgenlandkreis (3), LK Jerichower Land (2), LK Salzlandkreis (1), LK Stendal (2), SK Magdeburg (2)

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 203.881, dies entspricht einer Quote von 9,29 Prozent. Genau 82.620 Menschen bekamen in Sachsen-Anhalt bereits die zweite Impfung. Am Mittwoch erhielten nach Angaben des Sozialministeriums 7475 Menschen eine Erstimpfung.