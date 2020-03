Aufgrund der Coronakrise kommt es zu zahlreichen Einschränkungen im Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg (dpa) l Bahnreisende müssen sich von Mittwoch an auf viele Fahrplanänderungen in Sachsen-Anhalt einstellen. Aufgrund der Corona-Pandemie fährt im Nah- und Regionalverkehr mit dem Start in den April nur noch jeder zweite Zug, wie Verkehrsministerium und Bahnanbieter mitteilten. Damit sollen unplanmäßige Zugausfälle verhindert werden, falls die Zahl des erkrankten oder in häuslicher Quarantäne befindlichen Zugpersonals steigen sollte.

Doch für Pendler gibt es auch gute Nachrichten: Nach mehr als neun Monaten Sperrung und Bauarbeiten geht der wichtige Bahnknoten Köthen wieder in Betrieb. Von Mittwochmorgen an sollen die Züge die Stadt in Anhalt-Bitterfeld dann wieder anfahren statt sie weiträumig zu umfahren, wie eine Bahnsprecherin sagte. Das bedeutet Aufatmen für viele Pendler, denn auf der wichtigen Strecke Magdeburg-Halle fahren die Intercity-Züge dann wieder stündlich je Richtung.

Die Bahn empfiehlt, sich vor geplanten Zugfahrten im Internet oder an den Bahnhöfen vor Ort über die neuen Fahrpläne und Abfahrtszeiten zu informieren. Alle Änderungen seien auch in der Online-Auskunft hinterlegt, sagte eine Bahnsprecherin.