Ab 7. April sollen Sachsen-Anhalts Hausärzte mit Corona-Impfungen beginnen.

Magdeburg l Die Mediziner appellieren: So lange der Impfstoff knapp ist – bitte nicht in den Praxen anrufen. Zunächst läuft es umgekehrt: Ärzte rufen ihre Patienten an und vereinbaren Termine. „Ich habe eine Liste mit Über-70-Jährigen und Vorerkrankten, die wir zuerst abarbeiten“, sagt Allgemeinmediziner Stefan Andrusch (Halberstadt), der auch Chef des Hausärzteverbandes ist.



Etwa 75 Prozent der Dosen will er über diesen Weg verimpfen. Weitere 25 Prozent gehen an Patienten, die ohnehin ihren regelmäßig Sprechstunden-Termin haben. Erst später, wenn deutlich mehr Dosen ankommen, seien auch andere Bestellwege sinnvoll.



Termin im Impfzentrum nicht absagen

Die Ärzte haben noch eine zweite Bitte: „Wer bereits einen Termin in einem Impfzentrum hat, sollte den keinesfalls absagen“, sagt Jörg Böhme, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt. Die Impfstoffe liegen dort bereit.



Die 1456 Hausärzte im Bundesland können erstmals heute und dann jeden Dienstag Impfstoff bei den Apotheken ordern. Zunächst sind nur 18 bis maximal 50 Dosen je Praxis erlaubt. Insgesamt sind für Sachsen-Anhalts Ärzte in der ersten Runde wohl nur 25 000 Dosen Biontech vorgesehen. Am 6. April beliefern Großhändler die Apotheken. Am selben Tag oder spätestens am Tag darauf gehen die Pakete an die Praxen - „wenn alles wie geplant läuft“, sagt Christine Heinrich, Chefin der Apothekerkammer.



Mittlerweile gilt als gesichert, dass der Impfstoff Biontech bei Kühlschranktemperatur einige Tage lagerbar ist. Für die Wochen danach erwarten die Ärzte auch Astrazeneca-Impfstoff. Voraussichtlich ab Ende April sollen auch die Fachärzte einbezogen werden. Wie es mit den Impfzentren weitergeht lesen Sie auf.