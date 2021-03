Sachsen-Anhalt will zur Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten schon bald die Luca-App einsetzen.

Magdeburg (dpa) l Sachsen-Anhalt will zur Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten schon bald die Luca-App einsetzen. Die Vertragsverhandlungen mit dem Betreiber seien auf der Zielgeraden, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Ute Albersmann, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Kosten für die Nutzung werde das Land tragen. Ziel der Landesregierung ist, in den kommenden vier Wochen alle 14 Gesundheitsämter an die App anzuschließen.

Für sechs Landkreise oder kreisfreie Städte kann das Land den Anschluss schon vorher beantragen, bis Montagmittag können sich die Kreise dafür bewerben. Am Sonntag kündigte der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD), an, das zu tun. Der Landkreis testet die App bereits seit November. "Die App steht zum Download kostenlos zur Verfügung, die Schnittstelle zu unserem Gesundheitsamt funktioniert", sagte Bauer. "Wir könnten sofort loslegen."

Die App soll die Öffnungen im Rahmen von Modellprojekten flankieren, die gemäß der am Montag in Kraft tretenden neuen Corona-Verordnung ab dem 6. April möglich sind. Das Kabinett hatte die elektronische Verfolgbarkeit der Kontakte zur Bedingung für die Modell-Öffnungen gemacht. Auch andere Bundesländer wollen die App dafür nutzen.

Die Luca-App funktioniert mit einer Art virtuellen Visitenkarte. Nutzer müssen zunächst ihre Kontaktdaten eingeben. Das Programm verschlüsselt die Informationen dann und generiert wechselnde QR-Codes. Mit den Codes können sich die Nutzer dann in Restaurants, Kinos oder anderen Orten anmelden, ohne sich in eine Liste einzutragen. Tritt im Umfeld des besuchten Ortes eine Infektion auf, kann das Gesundheitsamt die gefährdeten Besucher über die App ermitteln. Davon verspricht sich die Landesregierung eine schnellere und effektivere Nachverfolgung der Risikokontakte.