Sachsen-Anhalts Landesregierung fordert, Einkäufe in Baumärkten stark einzuschränken.

Magdeburg l Während viele Geschäfte inzwischen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen haben, sind Baumärkte noch geöffnet. „Aus vielen Märkten in Sachsen-Anhalt wird von einem starken Kundenansturm berichtet", erklärte am Freitag Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er appellierte eindringlich an die Sachsen-Anhalter, „von unnötigen Besuchen in Baumärkten abzusehen. Nur unaufschiebbare

Einkäufe sollten getätigt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Märkten sind schon jetzt stark belastet, und die Gefahren einer raschen Verbreitung des Virus sind evident."

Haseloff forderte deshalb nochmals eindringlich dazu auf, „zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten". Sozialen Kontakte müssten auf ein Minimum reduziert werden. „Wir alle haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen", sagte er.