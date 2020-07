Trotz Corona: Behandlungen sollten nicht weiter aufgeschoben werden, teilt die Ärztekammer Sachsen-Anhalt mit.

Magdeburg (dpa) l Die Ärztekammer Sachsen-Anhalt hat an die Patientinnen und Patienten appelliert, Behandlungen nicht weiter aufzuschieben.

Die geringen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie ließen Spielraum für einen großen Schritt in Richtung Normalität, teilte die Ärztekammer am Freitag in Magdeburg mit.

"Wir halten es für fatal, wenn aus unnötiger Angst sinnvolle Untersuchungen, Impfungen oder Behandlungen ausbleiben. Hierdurch entsteht oft ein viel höheres Gesundheitsrisiko", erklärte Kammer-Präsidentin Simone Heinemann-Meerz.