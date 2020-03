In Halle ist die Zahl der Infizierten mit 71 am höchsten. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

In Sachsen-Anhalt sind weitere Fälle des Coronavirus bekannt geworden. Die Zahl steigt somit auf 291.

Magdeburg l Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen steigt in Sachsen-Anhalt weiter an. Wie das Sozialministerium am Montag mitteilte, seien es mittlerweile 291 Menschen. Am Sonntag waren es noch 269 registrierte Fälle in Sachsen-Anhalt. Nach den aktuellen Zahlen sind die meisten Corona-Fälle in Halle (71) registriert worden. Darauf folgen Magdeburg (39) und der Landkreis Börde (36)

Die Fallzahlen im Überblick

LK Altmarkkreis Salzwedel: 6

LK Anhalt Bitterfeld: 13

LK Börde: 36

LK Burgenlandkreis: 15

LK Harz: 12

LK Jerichower Land: 7

LK Mansfeld-Südharz: 10

LK Saalekreis: 21

LK Salzlandkreis: 21

LK Stendal: 10

LK Wittenberg: 19

Stadt Halle: 71

Stadt Magdeburg: 39

Stadt Dessau: 11

(Quelle: Sozialministerium Sachsen-Anhalt/Stand: 23.03.2020 - 10.58 Uhr)