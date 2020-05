Restaurants, Kneipen und Hotels dürfen mit dem Beginn der Pfingstferien am 18. Mai öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Haseloff an.

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt dürfen Restaurants, Kneipen und Hotels mit dem Beginn der Pfingstferien am 18. Mai öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitag im Landtag an.

Die Entscheidung, an welchem Tag genau geöffnet werde, werde den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen.