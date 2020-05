In Sachsen-Anhalt sollen Gaststätten schon mit Beginn der Pfingstferien öffnen dürfen. Foto: dpa

Magdeburg l Voraussetzung ist, dass es die jeweilige Kommune erlaubt. Der Landkreis oder die kreisfreien Stadt müssen ein allgemeines Sicherheitskonzept erstellen und die Öffnung auf Grundlage eines vom Betreiber vorgelegten Hygienekonzepts im Einzelfall genehmigen. Das beschloss die Landesregierung am Dienstag.





Zunächst war vorgesehen gewesen, dass Restaurants grundsätzlich erst am 22. Mai - also direkt nach dem Himmelfahrtstag (21. Mai) - öffnen dürfen. Diesen Termin hatten kommunale Vertreter wie Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) mit Verweis auf de geringe Zahl bestätigter Corona-Fälle als zu spät kritisiert.





Die Öffnung des Gastronomiebetriebes geht mit strengen Auflagen einher. So müssen Gäste auch in Restaurants Namen und Kontaktmöglichkeiten hinterlassen. Mitarbeiter müssen Mundschutz tragen. Es darf kein Angebot in Buffetform geben. Ab dem 22. Mai können Hotels und Pensionen wieder öffnen - zunächst nur für Sachsen-Anhalter.