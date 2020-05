Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt will Hotels für Einheimische schon ab 22. Mai öffnen.

Magdeburg l Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) dringt darauf, dass Hotels im Land ab dem 22. Mai, also noch in den Pfingstferien, für die einheimische Bevölkerung öffnen dürfen. Das bestätigte am Mittwochabend ein Sprecher der Volksstimme. Dafür muss allerdings das Kabinett nächsten Dienstag grünes Licht geben.

Willingmann will den Hotelbetrieb parallel zur derzeit geplanten Öffnung der Gastronomie in Sachsen-Anhalt erlauben. Am Samstag hatte das Kabinett zugesagt, dass Restaurants und Cafés am 22. Mai wieder öffnen dürfen. Das wäre einen Tag nach Himmelfahrt. Der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hat den geplanten Öffnungstermin für die Gastronomie in Sachsen-Anhalt als viel zu spät kritisiert.