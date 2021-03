In Sachsen-Anhalt können nach Ostern einige Hausärzte eine Corona-Schutzimpfung durchführen.

Magdeburg (dpa) l In einigen Hausarztpraxen in Sachsen-Anhalt soll ab Mittwoch nach Ostern (7. April) gegen Corona geimpft werden. Sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, sollten alle Vertragsärzte einbezogen werden, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Sachsen-Anhalt am Montag mit. Voraussichtlich sei es Ende April soweit.

"Die niedergelassenen Ärzte sind bereit", sagte Jörg Böhme, KV-Vorstandsvorsitzender im Landesverband. "Da die Impfstoffmenge noch immer begrenzt ist, sollen zunächst Hausärzte impfen. Sie kennen ihre Patienten und deren individuelle Risiken am besten."