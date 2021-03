Das Land Sachsen-Anhalt will die Luca-App einführen. Die App soll es ermöglichen Restaurants und Veranstaltungen zu besuchen ohne sich in eine Liste eintragen zu müssen. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa

Das Land Sachsen-Anhalt hat beschlossen, künftig die Luca-App einzusetzen. Diese soll dabei helfen, Kontakte nachverfolgen zu können.

Magdeburg (dpa) l Sachsen-Anhalt wird zur Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten künftig die Luca-App einsetzen. "Alle 14 Gesundheitsämter sollen in den kommenden vier Wochen angeschlossen werden", teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Dienstag in Magdeburg mit. Der Salzlandkreis, Burgenlandkreis, Harz, Börde, die Stadt Halle und der Saalekreis werden demzufolge das System in den kommenden zwei Wochen implementieren. Die Kosten von rund einer Million Euro für die Einführung des Systems trage das Land. Der Vertrag mit den Betreibern der App laufe zunächst für ein Jahr.

Die App soll die Öffnungen im Rahmen von Modellprojekten flankieren, die gemäß der am Montag in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnung ab dem 6. April möglich sind. Das Kabinett hatte die elektronische Verfolgbarkeit der Kontakte zur Bedingung für die Öffnungen gemacht. Auch andere Bundesländer wollen die App dafür nutzen.

Die Luca-App funktioniert mit einer Art virtuellen Visitenkarte: Nutzer müssen zunächst ihre Kontaktdaten eingeben, das Programm verschlüsselt die Informationen dann und generiert wechselnde QR-Codes. Mit den Codes können sich die Nutzer sodann in Restaurants, Kinos oder anderen Orten anmelden, ohne sich in eine Liste einzutragen. Tritt im Umfeld des besuchten Ortes eine Infektion auf, kann das Gesundheitsamt die gefährdeten Besucher über die App ermitteln. Davon verspricht sich die Landesregierung eine schnellere und effektivere Nachverfolgung der Risikokontakte.