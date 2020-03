Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Sachsen-Anhalt steigt weiter.

Magdeburg l Wie das Sozialministerium am Dienstagvormittag mitteilte, gebe es bislang 333 gemeldete Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt. Spitzenreiter ist demnach weiterhin Halle mit 78 bestätigten Fällen. Laut Sozialministerium liegt dahinter der Landkreis Börde mit 41 Fällen. In Magdeburg sind es aktuell 39. Am Montagabend (Stand: 18 Uhr) waren 19 Personen hospitalisiert davon drei Personen mit schwerem Verlauf.

Am Montag war der erste bestätigte Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus in Sachsen-Anhalt bekannt geworden. Demnach handelte es sich um eine 80-jährige Frau aus Halle, die an Organversagen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben war.

Die Fallzahlen im Überblick

LK Altmarkkreis Salzwedel: 9

LK Anhalt Bitterfeld: 17

LK Börde: 41

LK Burgenlandkreis: 17

LK Harz: 22

LK Jerichower Land: 8

LK Mansfeld-Südharz: 12

LK Saalekreis: 22

LK Salzlandkreis: 27

LK Stendal: 12

LK Wittenberg: 17

Stadt Halle: 78

Stadt Magdeburg: 39

Stadt Dessau: 12

Quelle: Sozialministerium Sachsen-Anhalt (24.03.2020 - 10.00 Uhr)