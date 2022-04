Das ist der Weltstar hinter der spektakulären Drohnen-Show in Halle 

Der Tag der Einheit in Halle endet mit einer spektakulären Drohnen-Show an der Burg Giebichenstein.

Halle (Saale)/MZ - Auf den Internetseiten mit Jens Hillenkötter gibt es einen Vorgeschmack auf die große Abschlussshow, die Halle am Tag der Einheit erwartet. Mit seiner Firma JH Technology Arts aus dem niedersächsischen Melle hat der Multimedia-Designer schon international für Aufsehen gesorgt. 2008 inszenierte er die Effekte für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking. Er hat mit Weltstars wie Jennifer Lopez zusammengearbeitet und ist in seinem Metier selbst einer. „Wenn wir einen Auftrag bekommen, dann entwickeln wir eine Story. Die Bilder entstehen in meinem Kopf, und dann überlegen wir, ob und wie die Ideen umsetzbar sind“, sagt er der MZ. Die Burg Giebichenstein als Kulisse für das Spektakel am 3. Oktober ab 19.30 Uhr hat er selbst ausgesucht. „Sie ist das Wahrzeichen der Stadt. Jeder kennt es.“