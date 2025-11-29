Bei einem Landesparteitag der CDU Sachsen-Anhalt am Samstag in Magdeburg wurden neben dem Vorsitzenden Sven Schulze dessen vier Stellvertreter gewählt. Einer schnitt besonders gut ab.

Das sind die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Sachsen-Anhalt

Bei der CDU Sachsen-Anhalt wurde am Samstag in Magdeburg ein neuer Landesvorstand gewählt.

Magdeburg - André Schröder, Landrat im Landkreis Mansfeld-Südharz, erhielt mit 91 Prozent das beste Stellvertreter-Ergebnis.

Es folgten Justizministerin Franziska Weidinger (78 Prozent), die Europaabgeordnete Alexandra Mehnert (75 Prozent) sowie der hallesche Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marco Tullner (70 Prozent).

Der Landtagsabgeordnete Stefan Ruland wurde mit 79 Prozent zum neuen Landesschatzmeister gewählt.