Landesparteitag in Magdeburg Das sind die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Sachsen-Anhalt
Bei einem Landesparteitag der CDU Sachsen-Anhalt am Samstag in Magdeburg wurden neben dem Vorsitzenden Sven Schulze dessen vier Stellvertreter gewählt. Einer schnitt besonders gut ab.
29.11.2025, 14:41
Magdeburg - André Schröder, Landrat im Landkreis Mansfeld-Südharz, erhielt mit 91 Prozent das beste Stellvertreter-Ergebnis.
Es folgten Justizministerin Franziska Weidinger (78 Prozent), die Europaabgeordnete Alexandra Mehnert (75 Prozent) sowie der hallesche Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marco Tullner (70 Prozent).
Lesen Sie auch:Sven Schulze als Landesvorsitzender bestätigt
Der Landtagsabgeordnete Stefan Ruland wurde mit 79 Prozent zum neuen Landesschatzmeister gewählt.