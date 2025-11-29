weather wolkig
  3. Landesparteitag in Magdeburg: Das sind die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Sachsen-Anhalt

Bei einem Landesparteitag der CDU Sachsen-Anhalt am Samstag in Magdeburg wurden neben dem Vorsitzenden Sven Schulze dessen vier Stellvertreter gewählt. Einer schnitt besonders gut ab.

Von Michael Bock 29.11.2025, 14:41
Bei der CDU Sachsen-Anhalt wurde am Samstag in Magdeburg ein neuer Landesvorstand gewählt.
Bei der CDU Sachsen-Anhalt wurde am Samstag in Magdeburg ein neuer Landesvorstand gewählt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Magdeburg - André Schröder, Landrat im Landkreis Mansfeld-Südharz, erhielt mit 91 Prozent das beste Stellvertreter-Ergebnis.

Es folgten Justizministerin Franziska Weidinger (78 Prozent), die Europaabgeordnete Alexandra Mehnert (75 Prozent) sowie der hallesche Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marco Tullner (70 Prozent).

Der Landtagsabgeordnete Stefan Ruland wurde mit 79 Prozent zum neuen Landesschatzmeister gewählt.