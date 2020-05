Unbekannte haben bei einem Angriff Daten von Schülern und Lehrern abgegriffen. Im Saarland ist eine Liste mit 103 Namen aufgetaucht.

Magdeburg l Eine vom Bund geförderte Schul-Cloud ist von Hackern angegriffen worden. Die Lernplattform des Hasse-Plattner-Instituts (HPI) wird in abgewandelter Form in mehreren Bundesländern eingesetzt. Im Saarland wurde eine Liste mit Namen von 103 Schülern und Lehrern öffentlich, berichtete am Dienstag die "Osnabrücker Zeitung".

Bundesweit sollen insgesamt 13 Schulen vom Angriff betroffen sein, darunter sechs im Nachbarland Brandenburg. In Niedersachsen sollten 450 Schulen am Montag an das Netzwerk der Plattform angeschlossen werden. Jetzt werde die Datenübertragung ausgesetzt, hieß es weiter. 2000 Schulen hätten allein in Niedersachsen im Zuge der Corona-Krise Interesse an der Plattform bekundet.

Drei Schulen im Land nutzen Plattform

In Sachsen-Anhalt nutzen nach Angaben des Bildungsministeriums bislang nur drei Schulen die Schul-Cloud des HPI. Die große Mehrheit der Einrichtungen arbeite mit dem Landesbildungsserver. Hier habe es keine Angriffe gegeben, sagte Sprecher Stefan Thurmann.

Welche digitalen Lernplattformen Schulen künftig nutzen, ist allerdings auch in Sachsen-Anhalt Thema. Viele Einrichtungen seien gerade erst auf die Plattformen "Emu-Cloud" (Emu steht für Einsatz digitaler Medien im Unterricht) und "Moodle" des Bildungsservers des Landes gezogen, sagte Sprecher Thurmann. Seit der pandemiebedingten Schließung der Schulen fand der Unterricht zuletzt über Wochen zu Hause statt. Viele der 870 Schulen in Sachsen-Anhalt setzten dabei zunehmend auf digitale Lernangebote.