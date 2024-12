Leipzig. - Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 hat die Deutsche Bahn ihre Verbindungen an die Ostsee und in die Schweiz ausgebaut So ist etwa von Berlin über Stendal eine zusätzliche Verbindung über Nacht nach Zürich geplant, wie die Bahn mitteilte. Damit reagiere man auf die große Nachfrage nach Sitzwagen bei der bereits bestehenden Nachtzugverbindung, hieß es.

Diese Änderungen soll es mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn konkret geben:

Mit dem ICE ohne Umstieg über Wittenberg an die Ostsee

Ab 8. März 2025 fährt ein ICE von Eisenach über Erfurt (14.28 Uhr), Leipzig (15.16 Uhr) und Lutherstadt Wittenberg neu täglich über Berlin umsteigefrei weiter bis Waren (Müritz) und Rostock (an 18.36 Uhr). In der Gegenrichtung geht es ab 9. März um 11.21 Uhr in Rostock los mit Ankunft z.B. in Eisenach um 15.54 Uhr.

Zudem startet ganzjährig ein ICE aus Berlin nach Halle (12.13 Uhr) und Erfurt (12.45 Uhr) montags bis freitags bereits in Stralsund (8.04 Uhr) mit neuen Direktverbindungen z.B. auch aus Greifswald und Prenzlau.

Stendal: ICE von und nach Berlin sowie über Nacht in die Schweiz

Für Stendal bietet ein zusätzliches ICE-Zugpaar (Hin- und Rückfahrt) neu Direktverbindungen über Nacht aus der Schweiz, vom Oberrhein und dem Rhein/Main-Gebiet sowie am Tagesrand von und nach Berlin.

Der um 5.39 Uhr in Stendal haltende ICE kommt aus Zürich, Freiburg im Breisgau und Frankfurt Flughafen. Er erreicht Berlin frühmorgens um 6.50 Uhr.

In der Gegenrichtung ermöglicht der ICE noch eine umsteigfreie Spätverbindung aus Berlin (23.28 Uhr) nach Stendal (Ankunft 0.23 Uhr) bzw. von dort weiter über Nacht z.B. nach Frankfurt/Main und Zürich.

Neu für Salzwedel: Intercity nach und von Hamburg

Das Intercity-Zugpaar Magdeburg–Hamburg kann im kommenden Fahrplan auf seinem ursprünglich geplanten Laufweg via Salzwedel, Uelzen und Lüneburg fahren – statt bisher über die nur vorübergehende Route via Wittenberge und Ludwigslust.

Dadurch erhält Salzwedel um 8.04 Uhr eine Direktverbindung aus Magdeburg nach Uelzen, Lüneburg und Hamburg (an 9.26 Uhr) bzw. zurück aus Hamburg (16.38 Uhr) mit Ankunft um 17.56 Uhr in Salzwedel.

Baubedingt muss diese neue IC-Verbindung ab August 2025 jedoch pausieren.

Ab August 2025 Einsatz anderer Intercity 2-Züge via Magdeburg

Ab dem Sommer rollen auf der Strecke Dresden–Magdeburg–Köln schnellere Intercity-Züge der zweiten Generation der Marke „KISS“. Diese ersetzen meist Intercity-Züge mit niedrigerer Höchstgeschwindigkeit.

Die DB verspricht Tempo 200 und dadurch mehr Pünktlichkeit. Außerdem ersetzt der neue IC auf dieser Linie ein ICE-Paar, das bisher abends und morgens verkehrt. Magdeburg verliert damit einen weiteren ICE.

Verbesserung für Regionalbahn von Burg über Magdeburg nach Braunschweig

Die Regionalbahn fährt tagsüber stündlich – künftig auch an den Wochenenden. Sachsen-Anhalt reagiert damit auf die gestiegene Nachfrage seit Einführung des Deutschlandtickets.

Züge zwischen Hamburg, Berlin, Dresden und Prag

Die schon eingesetzten neuen ComfortJet-Züge der Tschechischen Bahn kommen künftig auf weiteren Fahrten zwischen Hamburg, Berlin, Dresden, Bad Schandau und Prag zum Einsatz. Die neuen Züge haben 555 Sitzplätze und einen Speisewagen.

Frühverbindung von Nürnberg über Weißenfels nach Leipzig

Der Intercity zwischen Nürnberg, Erlangen, Bamberg, Lichtenfels, Saalfeld, Jena, Naumburg, Weißenfels und Leipzig soll zeitlich optimiert werden - mit einer neuen Frühverbindung von Nürnberg (6.20 Uhr). In der Gegenrichtung fährt künftig sonntags bis freitags auch abends ein IC.

Update für Chemnitz

Der IC Chemnitz–Berlin–Rostock–Warnemünde soll wieder täglich über Freiberg (Sachsen) und Dresden fahren. Für die Wochenenden im Kulturhauptstadtjahr ist den Angaben zufolge auch ein zusätzliches schnelles IC-Zugpaar morgens von Berlin nonstop nach Chemnitz und spätnachmittags retour geplant.

Verbesserungen am Wochenende in Thüringen

Freitag und Sonntag fährt über Eisenach, Gotha, Erfurt und Weimar nach zweijähriger Pause wieder ein zusätzliches Intercity-Zugpaar, zum Beispiel nach und von Köln, Dortmund, Paderborn und Kassel. Zusätzliche IC-Fahrten für Eisenach, Gotha und Erfurt erfolgen auch freitags von Stuttgart nach Leipzig sowie sonntags retour.

Fahrplanwechsel der Bahn: Ticketpreise steigen

Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten einschließlich der Reisen rund um die Weihnachtsfeiertage ist der 16. Oktober. Wer bis einschließlich 14. Dezember seine Reise bucht, fährt noch zu den alten Preisen.

Super Sparpreise und Sparpreise bleiben so günstig wie bisher und sind ab 17,99 bzw. 21,99 Euro buchbar

und bleiben so günstig wie bisher und sind ab 17,99 bzw. 21,99 Euro buchbar Flexpreise werden um durchschnittlich 5,9 Prozent erhöht

werden um durchschnittlich 5,9 Prozent erhöht Preise für Pendlerinnen und Pendler steigen durchschnittlich um 5,9 Prozent, weiterhin flexible Angebote mit dem 10/20-Fahrten-Ticket

steigen durchschnittlich um 5,9 Prozent, weiterhin flexible Angebote mit dem 10/20-Fahrten-Ticket Preise für Fahrradmitnahme innerhalb Deutschlands liegen neu zwischen 7,99 und 14,99 Euro

innerhalb Deutschlands liegen neu zwischen 7,99 und 14,99 Euro BahnCards 25 sowie BahnCards 50 bleiben preisstabil

sowie bleiben preisstabil BahnCards 100: Preise steigen um durchschnittlich 6,6 Prozent

Für das zur BahnCard 100 ausgegebene Deutschland-Ticket erhöhen sich die Kosten pro Monat um 9 Euro. Dieser Betrag wird in den neuen Preisen ebenfalls berücksichtigt.

Reguläre BahnCard 100: 7.999 Euro (1. Klasse), 4.899 Euro (2. Klasse)

7.999 Euro (1. Klasse), 4.899 Euro (2. Klasse) My BahnCard 100: 5.999 Euro (1. Klasse), 3.199 Euro (2. Klasse)

5.999 Euro (1. Klasse), 3.199 Euro (2. Klasse) Probe BahnCard 100: 2.599 Euro (1. Klasse), 1.459 Euro (2. Klasse)

Seit Mittwoch, dem 16. Oktober 2024, sind viele Tickets bis zu zwölf Monate im Voraus buchbar. Nationale Angebote wie der Super Sparpreis, der Sparpreis und der Flexpreis können damit bereits für die kommenden Sommerferien oder andere planbare Ereignisse mit großer Ersparnis gebucht werden.