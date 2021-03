Das neugefasste Gesetz zur Unrechtsbereinigung zeigt Wirkung. 2020 haben sich rund 200 Sachsen-Anhalter zur Rehabilitation beraten lassen.

Magdeburg l Die Zahl der Zahl der Anträge auf Einsicht in die Stasiakten geht zurück, dagegen steigt der Beratungsbedarf von Opfern der Verfolgung in der DDR. Diese Feststellung untermauerte Birgit Neumann-Becker, Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gestern mit Zahlen aus ihrem Tätigkeitsbericht 2020/21.



Demnach wurde im Vorjahr in Magdeburg und Halle 444-mal Einsicht in die Akten der Staatsicherheit beantragt, Ein Jahr zuvor waren noch 7057 Anträge gestellt worden. Einen Einfluss habe die Corona-Pandemie gehabt, hieß es, doch die Abwärtstendenz sei deutlich.



Bei den Beratungen sei das anders, so Neumann-Becker: „Die Nachfrage nach Beratungen durch Opfer der SED-Diktatur ist nach Änderung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze Ende 2019 deutlich angestiegen.“ Die Anzahl sei mit 4200 in etwa gleich geblieben, aber der Anteil derjenigen, die sich direkt mit Anträgen beraten lassen, habe sich erhöht.



Darunter seien rund 200 neue Rehabilitierungsfälle. Dies betreffe beispielsweise Opfer von Zersetzungsmaßnahmen und Haftopfer mit geringer Haftzeit. Nach der Novellierung haben auch Menschen mit bis zu 180 Haftagen einen Anspruch auf 330 Euro monatliche Entschädigung. „Die Entfristung der und Aufweitung der Gesetze wirkt, die Betroffenen werden erreicht“, erklärte Neumann-Becker, „aber aus meiner Sicht noch nicht genug.“



Die Landesbeauftragte verwies darauf, dass Corona die SED-Verfolgten „in ganz besonderer Weise betrifft“. Sie seien ohnehin sozial isolierter und anfälliger für Erkrankungen und daher von der sozialen Distanz besonders betroffen. Neumann-Becker kritisierte, dass sich bei der Anerkennung von gesundheitlichen Folgeschäden nichts getan habe - sowohl im Bundestag als auch was den Rückhalt im Land betreffe. Ähnlich sei es mit einem geplanten Härtefallfonds. Dieser sollte ein Thema im Bundestag werden, was bisher ausblieb.



Dabei lebten SED-Verfolgte heute doppelt so häufig in prekären Verhältnissen und seien doppelt so häufig erkrankt wie die Vergleichsbevölkerung. Diese Ergebnisse einer Sozialstudie aus Brandenburg seien auf Sachsen-Anhalt übertragbar, so Neumann-Becker. Dennoch gebe es in dieser Gruppe, bedingt durch eigene Erfahrung, eine überdurchschnittliche Zustimmung zur Demokratie.



Neumann-Beckers Behörde, der es auch ums Erinnern und Gedenken geht, arbeitet daran, die Orte der Repression in Sachsen-Anhalt auf einer virtuellen Karte sichtbar machen. Sie soll im Sommer online gehen. Enthalten sein werden die Standorte der Kreis- und Bezirksverwaltungen der Staatssicherheit, von Gefängnissen und Arbeitslagern sowie von Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen. Für den kompletten wichtig: Auch die Verhörkeller der sowjetischen Geheimdienste GPU und NKWD werden Platz auf der Karte finden.