Demo der rechten Szene in Magdeburg abgesagt

Magdeburg (dpa/sa) - Magdeburg kommt am Wochenende um einen Polizei-Großeinsatz und Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt herum. Eine für Samstag geplante Demo von Rechten und Hooligans wurde am Donnerstag vom Veranstalter abgesagt, wie die Polizei mitteilte. Der Verein Gemeinsam-Stark Deutschland hatte ursprünglich mit 500 bis 1000 Teilnehmern vom Domplatz zum Hasselbachplatz und zurück laufen wollen. Zwei Gegendemos wurden angemeldet. Die Polizeidirektion plante mit bis zu 1000 Einsatzkräften, Wasserwerfern und Reiterstaffel.

Eine offizielle Begründung für die Absage gab es laut Polizei zunächst nicht. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Organisatoren weniger Zusagen von Teilnehmern aus anderen Bundesländern bekamen als erhofft. Bei der geplanten Demo und dem Verein gibt es laut Polizei personelle Schnittmengen zur Bewegung Hooligans gegen Salafisten (Hogesa) und der rechten Szene.

Bei einer Hogesa-Demo in Köln im Herbst 2014 hatten sich die Hooligans Straßenschlachten mit der Polizei geliefert und 49 Beamte verletzt. Ob nach der Absage der Rechten auch die Gegenveranstaltungen abgesagt werden, war zunächst unklar.