Demo-Marathon in Magdeburg

Demonstranten der Reichsbürgerbewegung mit Reichsadler-Flagge „Deutsches Reich 1871“ auf der Kundgebung und Demonstration in Berlin. In Magdeburg ist für Samstag eine Demo angesagt.

Magdeburg - „Heimath und Weltfrieden“, unter diesem Motto hat eine „Privatperson“ – nach Volksstimme-Informationen ein Mann aus unserem Bundesland – zwischen 10 und 20 Uhr eine große Demo der „Reichsbürger“ auf dem Domplatz angemeldet. Sonnabend wollen die Teilnehmer zum ersten Mal die Flaggen der „25 + 1 Bundesstaaten“ zeigen.

650 „Reichsbürger“ im Land

Allein in Sachsen-Anhalt sind 650 „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ bekannt, die eint, dass für sie die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert. Bundesweit wird von rund 23 000 Menschen dieser Gruppierung ausgegangen. Erwartet werden etwa 500 „Reichsbürger“.

Die jüngste Demo dieser Art hatte es am 10. Juni in Potsdam gegeben.

Geplant ist zudem der „Christopher Street Day Magdeburg 2023“ (CSD) unter dem Motto „Gemeinsam weiter kämpfen“. Angemeldet hat die Veranstaltung der eingetragene Verein. Der Umzug soll zwischen 13 und 15.30 Uhr durch die Innenstadt, auch über den Domplatz, führen.

Geplant ist zudem eine bunte Party auf dem Alten Markt. Die Veranstalter gehen von etwa 10 000 Teilnehmern aus der Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Transgender-, Intersexuellen- und Queeren-Szene aus.

Stadtsprecher Michael Reif sagte gestern der Volksstimme, dass die CSD-Veranstaltung bereits im Juli 2022 bei der Stadt beantragt und auch genehmigt wurde. „Da es sich um den Rathausplatz handelt, ist die Stadt für die Genehmigung zuständig. Für alle anderen Demos, die weitaus später beantragt wurden, ist die Genehmigungsbehörde, die Polizei, zuständig.“

Zum Marathon am Sonnabend gehören zudem vier weitere Veranstaltungen. So hat eine Privatperson eine Veranstaltung des CSD Sachsen-Anhalt unter der Überschrift „Zusammenstehen, nicht spalten lassen“ in der Ernst-Reuter-Allee/Jacobstraße (10 bis 22 Uhr) angemeldet.

Eine Infomeile plus Kundgebung wird es von „LSBTIQ“ in der Ernst-Reuter-Allee zwischen 11 und 18 Uhr geben.

Ebenfalls in der Ernst-Reuter-Allee hat die weltweit agierende Tierrechtsorganisation „Cube of Truth“ (Würfel der Wahrheit) zwischen 13 und 16 Uhr in der Ernst-Reuter-Allee eine Demo angemeldet.

Auf dem Breiten Weg und dem Domplatz heißt es bei einer sechsten Veranstaltung „Reichsburger, statt Reichsbürger“ (11.30-18 Uhr).

Vorkommnisse ausgewertet

Wie Polizeisprecherin Tracy Hering gestern der Volksstimme mitteilte, sind „mehrere 100 Beamte, darunter Landesbereitschaftspolizei“, im Einsatz, um den Veranstaltungsmarathon abzusichern. Sie sollen garantieren, dass die Demos und Kundgebungen „störungsfrei durchgeführt werden“ können.

„Natürlich haben wir die jüngsten Vorkommnisse – speziell bei CSD-Veranstaltungen ausgewertet und sind auf Störungen vorbereitet. Aber zurzeit gibt es unsererseits keinerlei Erkenntnisse dafür, dass so etwas geplant ist.“ Meinung