Den Nachbarn in Sachsen-Anhalt heimlich filmen? Was mit Drohnen alles erlaubt ist - und was nicht

Manche Städte erlassen Waffenverbotszonen, um mehr Sicherheit zu garantieren. Aber wie sieht es mit speziellen Flugverbotszonen in Sachsen-Anhalt aus? Und was ist generell auf keinen Fall erlaubt?

In Sachsen-Anhalt ist es nicht einfach so erlaubt, über den Garten des Nachbarn zu fliegen.

Magdeburg - Seit dem Drohnen für nahezu alle Menschen relativ einfach verfügbar sind, steigen auch die Zahlen der wundervollen Fotos in den sozialen Netzwerken. Sonnenuntergänge, wilde Tiere und atemberaubende Landschaftsaufnahmen sind nun häufiger zu sehen. Ganz andere Perspektiven springen da dem Betrachter ins Gesicht. Aber darf ich auch über Wohngebieten fliegen und Menschen filmen? Die Volksstimme hat nachgefragt.

"In der offenen Betriebskategorie muss grundsätzlich in einem sicheren Abstand zu Menschen und es darf nicht über Menschenansammlungen geflogen werden. Das unbemannte Fluggerät muss zudem in einer Flughöhe von 120 Metern geführt werden. Betriebsverbote gibt es nicht mehr. Vielmehr sind bestimmte geografische Gebiete festgelegt worden, in denen der Betrieb zulässig und genehmigungsfrei ist, wenn die Voraussetzungen eingehalten werden", antwortet Katharina Steinhardt, Pressesprecherin des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, auf die Fragen der Volksstimme.

Heißt also auch, können die Voraussetzungen für das geografische Gebiet nicht eingehalten werden, ist eine Genehmigung durch die obere Luftfahrtbehörde notwendig und nicht nur das Aufnehmen, sondern auch das Überfliegen über derartige Gebiete nicht zulässig.

Solche Gebiete sind beispielsweise über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 1,5 Kilometern von der Begrenzung von Flugplätzen, die keine Flughäfen sind und über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 1.000 Metern von der Begrenzung von Flughäfen sowie innerhalb einer seitlichen Entfernung von weniger als 1.000 Metern aller in beide An- und Abflugrichtungen um jeweils fünf Kilometer verlängerten Bahnmittellinien von Flughäfen. Darüber hinaus auch über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von: Bahnanlagen, Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen, Industrieanlagen und Justizvollzugsanstalten. Ebenso über Naturschutzgebieten, Wohngrundstücken und Kontrollzonen von Flugplätzen.

"Für Drohnenpiloten (jetzt Fernpiloten) gilt europäisches Recht und parallel auch deutsches Recht, also die Luftverkehrs-Ordnung. Es gibt drei verschiedene Betriebskategorien für unbemannte Luftfahrzeugsysteme, die offene, die spezielle und die zulassungspflichtige Kategorie", so Steinhardt weiter. In jeder der drei Kategorien gäbe es spezielle Anforderungen. "Der Betrieb in der offenen Kategorie ist erlaubnisfrei und für unbemannte Luftfahrzeugsysteme mit einer Startmasse von weniger als 25 Kilogramm vorgesehen. Für den Betrieb in der speziellen Betriebskategorie wird eine Risikobewertung vorgenommen und erst danach eine Betriebsgenehmigung erteilt.", heißt es von Seiten des Landesverwaltungsamtes.

Es ist also wichtig, die aktuellen Vorschriften und die Gebiete, in denen man genehmigungsfrei fliegen kann, zu kennen. Informieren kann man sich auf der Internetseite Landesverwaltungsamtes, den Internetseiten der Deutschen Flugsicherung GmbH, dem Luftfahrt-Bundesamt oder über die digitale Plattform für „unbemannte Luftfahrzeugsysteme“ (UAS) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Zudem müsse jeder Fernpilot immer die Vorschriften über den Datenschutz zum Schutz der Persönlichkeitsrechte einhalten. Gegebenenfalls ist laut Steinhardt auch eine gesonderte Zustimmung oder Erlaubnis der zuständigen Behörden wie beispielsweise die Naturschutzbehörde notwendig.

Der nackte Nachbar darf nicht gefilmt werden

Damit also nicht einfach der Nachbar beobachtet werden kann, obliegt der zuständigen Luftfahrtbehörde die Aufsicht in der offenen und speziellen Betriebskategorie. "Darüber hinaus sind die Polizei oder die Ordnungsämter aufmerksam und stellen bei der oberen Luftfahrtbehörden bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Sachverhalte werden auch von betroffenen oder interessierten Personen/Bürgern angezeigt", so Steinhardt am Ende. Dabei spielen auch die sozialen Medien eine Rolle, die durchgeschaut werden würden. "Dies betrifft auch ein etwaiges Eindringen in den Luftraum, welches von den Flugplatzbetreibern oder den Luftaufsichtsstellen auf Fluglpätzen oder durch die Flugleitung angezeigt werden kann."

Wer jetzt jedoch alle Drohnen in einem Wohngebiet anzeigen möchte, sollte folgendes beachten: Wohngebiete und auch Wohngrundstücke in einer Höhe zwischen 100 bis 120 Metern dürfen überflogen werden, wenn: ein Überflug zwingend erforderlich ist und nicht über öffentlichen Flächen durchgeführt werden kann. Wenn ein berechtigtes Interesse besteht, also beispielsweise ein Auftrag für eine Reportage, und das Einholen der Genehmigungen unzumutbar bei zu viele Anwohner in einem Hoch- oder einer Reihenhaus-Siedlung ist. Zudem darf der Flug nur zwischen 6.00 und 22.00 Uhr bei keiner erhöhten Lärmbelästigung stattfinden. Auch muss zwingend die Privatsphäre gewahrt bleiben. Aufnahmen vom nackten Nachbarn sind also nicht nur nicht erlaubt, sondern auch strafbar.