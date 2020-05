Altenpfleger und Künstler können sich wegen Corona auf mehr Geld freuen. Bald öffnen die Schwimmbäder, doch es gibt einige Regeln.

Ex-Zoo-Chef klagt

Kai Perret, Ex-Zoo-Chef von Magdeburg, wurde im März 2020 fristlos entlassen - Vorwürfe wegen Tierwohlgefährdung sowie Streits über die Personalführung waren der Anlass. Nun klagt Perret.

Geld für Altenpfleger und Künstler

Geldsegen wegen der Corona-Krise: Sachsen-Anhalt wird den Pflegebonus für Altenpfleger mit bis zu 500 Euro je Mitarbeiter aufstocken. Und auch Künstler gehen nicht leer aus. 1000 Euro soll es pro Person und pro Monat geben.

Harzer Sternekoch im ZDF

Seit 2008 läuft die Kochshow "Die Küchenschlacht" von Montag bis Freitag im ZDF. Wo sonst sechs Hobbyköche in einer Art Ausscheidungswettkampf gegeneinander antreten, kochen in Zeiten von Corona nun wöchentlich drei Profiköche um die Wette. In dieser Woche ist der Harzer Sternekoch Robin Pietsch aus Wernigerode dabei.

Ab ins kühle Nass

Magdeburg öffnet seine Strandbäder und Schwimmhallen. Mitte Juni sollen auch die Freibäder folgen. Gäste müssen wegen der Corona-Krise allerdings einiges bei einem Besuch beachten. Zum Beispiel müssen auch im Schwimmbecken Zugangsbeschränkungen und der gebotene Mindestabstand beachtet werden.

Der 1. FC Magdeburg hat sein Hygienekonzept. Das heißt für den Verein: Jetzt darf der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings, ob Gäste zuschauen dürfen.