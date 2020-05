Ein FCM-Fan soll einen Jogger mit HSV-Shirt in Magdeburg verletzt haben. Die AfD will automatische Anpassungen von Diäten abschaffen.

Magdeburg l Ein 23-Jähriger wurde beim Joggen im Magdeburger Stadtpark von einem mutmaßlichen FCM-Fan angegriffen. Während er lief, fuhr ein Mann in einem schwarzen Golf neben ihm und der Beifahrer forderte ihn auf, sein HSV-Shirt herauszugeben. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, verletzte er ihn mit einem Tritt.

Tschüss, Langzeitstudiengebühren!

Sachsen-Anhalts Landtag hat am Donnerstag das neue Hochschulgesetz auf den Weg gebracht. Demnach soll es Studierenden und Universitäten erleichtert werden, Firmen zu gründen oder sich zu beteiligen. Außerdem fallen künftig Langzeitstudiengebühren weg und Gremien werden gestärkt.

Tschüss, automatische Diätenanpassung?

Wenn es nach der AfD geht, soll die automatische Anpassung der Bezüge für Abgeordnete abgeschafft werden. Die Löhne anderer Arbeitnehmer seien in den vergangenen Jahren weit langsamer gestiegen als die der Politiker, so der AfD-Abgeordnete Daniel Roi. CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt wies den Antrag als "völlig idiotisch" zurück.

Tschüss, Gelassenheit

Im Landkreis Stendal wächst bei Hoteliers und Gastronomen der Zorn über die wirtschaftliche Unsicherheit. Sie fordern deutliche Anweisungen. In Sachsen-Anhalt wird der 22. Mai favorisiert, erst dann könnten nach aktuellem Stand Hotels und Gaststätten wieder öffnen. Aber in welcher Form? Dafür fehlen die Vorgaben bislang. Welche Empfehlungen derzeit diskutiert werden und warum ein junger Mann freiwillig das Handtuch werfen will.

Tschüss, Freizeitspaß

Auch im Harzkreis fehlt die Klarheit: Hier trifft es besonders die Tourismusbranche hart. Ebenso fordern Freizeitunternehmen ein klares Signal über baldige Wiedereröffnungen. Das dicke Minus bei den Besucherzahlen, das die Pandemie in das Jahresergebnis 2020 reißen wird, sei immens. Bald soll es wieder losgehen - zumindest wünscht sich das ein Geschäftsführer.