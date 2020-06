Möglicherweise soll es bis Ende Oktober keine Großveranstaltungen geben. In Magdeburg hat eine weitere Schule geschlossen.

Jasmin Teut volontiert seit Oktober 2019 bei der Volksstimme. Zuvor studierte sie in Magdeburg an der Fachhochschule Journalismus. Neben verschiedenen Redaktionspraktika, absolvierte sie ein halbjähriges Auslandssemester bei der "Griechenland Zeitung" in Athen. Jasmin.Teut@volksstimme.de ›

Keine Großveranstaltungen

Für Volks- und Straßenfeste oder Kirmesveranstaltungen gibt es keine guten Aussichten. Großveranstaltungen bleiben möglicherweise bis mindestens Ende Oktober untersagt. Das geht aus einer mit anderen Ländern abgestimmten Beschlussvorlage Bayerns für die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Jedoch stehe noch nicht fest, ob dieser Punkt überhaupt im endgültigen Beschluss vorkommen würde.

Weitere Schule schließt in Magdeburg

Ab Donnerstag ist die Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" im Stadtteil Sudenburg für 14 Tage geschlossen. Dort wurden zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt will in einzelnen Fällen Quarantäne anordnen. Jeder, der keinen direkten Kontakt mit den Schülern hatte, wird zur freiwilligen "häuslichen Absonderung" geraten.

Familie in Horrorcrash verwickelt

In Magdeburg kam es auf der Salbker Chaussee in Höhe des Flugplatzes zu einem Frontalcrash. Aus noch ungeklärter Ursache prallten ein Skoda und ein Audi frontal aufeinander. In dem Skoda, der nach dem Unfall auf dem Dach im Graben liegen blieb, befand sich eine Frau mit ihren zwei Kindern. Sie wurden zum Teil schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Audifahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Auch ein Hund wurde aus dem Audi befreit und betreut.

Fast 30 Neuinfektionen

Auch weiterhin steigt die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus von Tag zu Tag weiter an. In Magdeburg wurde bei 28 weiteren Menschen das Virus festgestellt, teilte die Stadt Magdeburg am Mittwoch mit. Ebenfalls wurde auch das Fieberzentrum in der Brandenburger Straße erweitert, um unter anderem die Wartezeit zu verkürzen.