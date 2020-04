Das Kontaktverbot bleibt über Ostern bestehen. Ein Schüler fragt, warum man in dieser Zeit für Klausuren in die Schule kommen soll.

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Kontaktverbot verlängert

Magdeburg l Auch das Osterfest wird für viele Sachsen-Anhalter ohne Großeltern und Verwandtschaftsbesuche stattfinden. Minsiterpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die bestehenden Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April verlängert werden. Die Entscheidung wurde zuvor von den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Telefonkonferenz getroffen.

Kontaktloses Abitur

Ein Schüler des Landesschulheims Grovesmühle in Veckenstedt bei Wernigerode will die Entscheidung des Bildungsministerium nicht hinnehmen, dass während der Corona-Pandemie Prüfungen in Schulräumen abgelegt werden müssen. Deshalb hat der 17-jährige Jannes Nehring einen Brandbrief an Sachsen-Anhalts Bildungsminster Marco Tullner (CDU) geschrieben. An den Gymnasien im Landkreis Harz herrscht Verunsicherung, ob und wie die Abiturienten auf die Abschlussprüfungen vorbereitet werden sollen.

Wartezeiten an der Deponie

Böse Überraschung für Magdeburger Kleingärtner und Grundstücksbesitzer am Dienstag: Nur der Wertstoffhof Hängelsberge war geöffnet. Da viele aber daran arbeiten, ihre Gärten für den Sommer neu herzurichten, kam es an der Deponie zu einem langen Stau. Bis zu drei Stunden mussten die Menschen warten, um ihre Gartenabfälle zu entsorgen. Schon vor der Öffnung der Deponie hatten die Menschen in einer langen Schlange darauf gewartet ihren Müll abzuliefern.

Waffenfreie Zone Hasselbachplatz

Sachsen-Anhalts Polizei hat ein neues Mittel im Kampf gegen Straßengewalt. Die Landesregierung hat eine Verordnung des Innenministeriums gebilligt, die es Polizeibehörden ermöglicht sogenannte Waffenverbotszonen auszuweisen. In diesen Bereichen dürfen Polizisten dann Menschen auf Waffen kontrollieren und diese dann auch sicherstellen. Damit sollen Straftaten wie Raub und Körperverletzung weiter verhindert werden.