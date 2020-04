Kleinere und mittlere Geschäfte öffnen wieder. Die Schule geht für einen Teil der Schüler bald los, vielleicht an sechs Tagen die Woche?

Einführung der 6-Tage-Woche?

Magdeburg l Der sachsen-anhaltische CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller fordert den Verzicht auf die Pfingstferien und die Einführung einer 6-Tage-Woche an den Schulen des Landes. Er habe bereits mit Lehrern gesprochen, die bereit seien, auch samstags zu arbeiten. Die Folgen für die Bildung der Kinder aufgrund der Corona-Krise, seien so gering wie möglich zu halten, argumentiert er.

Halles Oberbürgermeister zieht erste Bilanz

Seit heute dürfen Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Nach wie vor müssen Hygienevorschriften eingehalten werden. Viele Einzelhändler atmen nach der Corona-Pause von gut einem Monat auf. Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hat heute einige Geschäfte in der Innenstadt besucht und zieht ein erstes Fazit.

Dürfen Freibäder im Sommer öffnen?

Diese Frage beschäftigt sicher nicht nur die Mitarbeiter des Freibads in Oschersleben. Die Vorbereitungen für den Saisonbeginn laufen jedenfalls in der Stadt an der Bode auf Hochtouren. Wie sollen Kinder und Eltern in diesen Sommerferien bloß ihre Zeit verbringen, wenn der Urlaub wegen der Corona-Krise ins Wasser fällt und die Freibäder nicht öffnen oder nur eine bestimmte Anzahl an Menschen hineinlassen dürfen?

Magdeburg bekommt ein Riesenrad

Die Gebrüder Boos bauen zurzeit im Stadtpark von Magdeburg ein 55 Meter hohes Riesenrad auf - auf eigene Verantwortung. Denn ob das Fahrgeschäft in diesem Jahr überhaupt öffnen kann, ist unklar. Die Schausteller sind dennoch optimistisch und hoffen, mit den nächsten Lockerungen der Corona-Regeln Anfang Mai ins Geschäft einsteigen zu können. Vier Millionen Euro habe das Riesenrad gekostet. Ursprünglich sollte es in Italien aufgebaut werden.

Grünen schlagen Corona-Elterngeld vor

Alleinerziehende und Familien mit kleinen Kindern seien durch die Krise besonders hart getroffen, sagt Sachsen-Anhalts Grünen-Chefin Susan Sziborra-Seidlitz am Montag. Daher plädieren die Grünen dafür, die Kita-Notbetreuung auf berufstätige Alleinerziehende auszuweiten sowie das Sitzenbleiben auszusetzen. Außerdem schlagen sie ein spezielles Elterngeld vor.