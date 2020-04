Corona bestimmt weiterhin die Nachrichten in Sachsen-Anhalt. Im Altmarkkreis Salzwedel dagegen hat man ganz andere Sorgen.

Mehr rechte Straftaten im Land

In Sachsen-Anhalt sind im letzten Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten verübt worden. Es wurden 2232 Delikte und damit 20,9 Prozent mehr als im Vorjahr verzeichnet, sagte Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) am Dienstag. "Der Rechtsextremismus gewinnt in Deutschland wieder an Bedeutung", so Stahlknecht. Diese Entwicklung sei nicht erst seit dem Anschlag in Halle im Oktober erkennbar. Die Gesamtzahl rechter Straftaten ist im Vergleich zum Vorjahr um 120 Straftaten auf 1.441 gestiegen (2018: 1.321; +9,1 %).

Wann kann der FCM wieder spielen?

Der 1. FC Magdeburg und andere Drittligisten stehen wegen der Corona-Krise finanziell unter Druck. Und der DFB verschärft die Lage noch. Die 3. Liga hat den Spielbetrieb wegen der Corona-Krise vorerst bis zum 30. April ausgesetzt. „Ob danach gespielt werden kann, ist aber noch völlig offen“, sagt FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik. Offen ist auch, ob es in der 3. Liga wie in der 1. und 2. Bundesliga zu Geisterspielen kommen wird. „Wir haben in der 3. Liga kein einheitliches Meinungsbild. Das haben uns die 1. und 2. Liga voraus“, betont der FCM-Geschäftsführer. Denn für die Vereine der Deutschen Fußball Liga (DFL) steht fest, dass die Saison unbedingt durchgezogen werden soll. Geisterspiele werden von den Mitgliedern der DFL mehrheitlich akzeptiert und gab es bereits.

"Patient 0" wieder genesen

Ein 33-Jähriger ist der erste nachgewiesene Corona-Fall im Landkreis Stendal gewesen. Nun ist Patient Null als gesund entlassen worden. Peter K. muss sich im Kurzurlaub in Österreich angesteckt haben. Der selbstständige Unternehmer hätte zahlreiche Mitmenschen anstecken können, wenn er nicht so hartnäckig auf einen Abstrich gedrungen hätte.

Swingertreff statt Schloss-Renaissance?

Aus dem Konzept,das Beetzendorfer Schloss im Altmarkkreis Salzwedel zu sanieren, wird nichts. Die Immobilie soll nun wohl ein Sexclub werden. Der neue Eigentümer will in dem Gebäude nach Recherchen der Volksstimme wieder einen Hotel- und Gaststättenbetrieb etablieren. Allerdings steht auch eine Teilnutzung für einen Swinger- beziehungsweise Pärchentreff im Raum.

Fotos von Einsatz bei Zast veröffentlicht

Gegen einen Polizisten ist ein Disziplinarverfahren eröffnet worden, weil er mutmaßlich Fotos eines Einsatzes ins Netz gestellt hat. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Polizeibediensteten sei es jedoch nicht gestattet, private Aufnahmen bei einem Einsatz anzufertigen. Konkret geht es um einen Polizeieinsatz an der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt. Zuvor hatten die "taz" und der Mitteldeutsche Rundfunk über den Vorgang berichtet.