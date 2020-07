In Magdeburg mussten Menschen aus einem brennenden Haus gerettet werden. Der Goldschakal soll auch in Sachsen-Anhalt sein.

Feuer in Shisha-Bar

Mitten in der Nacht ist ein Feuer in einer Shisha-Bar in der Halberstädter Straße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ausgebrochen. Eine Mieterin, die über der Bar wohnt, hat die Feuerwehr alamiert nachdem ihr Rauchmelder Alarm geschlagen hat. Der giftige Rauch verbreitete sich durch das gesamte Gebäude. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner über eine Leiter.

Goldschakale wohl auch in Sachsen-Anhalt

Vor einiger Zeit wurde in Niedersachsen, nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt, ein Goldschakal überfahren. Zu 99 Prozent könne man darauf schließen, dass die Schakale auch in Sachsen-Anhalt sind oder zumindest schon einmal waren, sagt Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung. Doch wie kann sich ein mittelgroßes Raubtier so unbemerkt verbreiten?

Neue Corona-Fälle im Land

Das Gesundheitsministerium meldete zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Diesmal liege der Schwerpunkt allerdings im Landkreis Mansfeld-Südharz. Dort seien es fünf neue Krankheitsfälle. Weitere Infektionen wurden im Landkreis Harz (2), Jerichower Land (2), Landkreis Stendal (1), Landkreis Wittenberg (1) sowie der Stadt Magdeburg (1) gemeldet.

Püppi vermutlich tot

Die entlaufene Nandu-Dame "Püppi", die seit einiger Zeit die Gärten in Magdeburg während ihrer Erkundungstour besucht hat, ist wahrscheinlich tot. Am 12. Juli ist laut Bundespolizei ein Nandu von einem Zug erfasst worden. Da der Vogel durch den Unfall stark entstellt war, kann allerdings nicht mit Sicherheit bestimmt werden, ob es sich um Püppi handelt.