Der Diesel ist in Deutschland um 0,5 Cent gesunken. Mysteriöser Staub in Staßfurt beschädigt Autos.

Holt die Kanister raus

Ein Liter Diesel kostet im Schnitt aktuell 1,085 Euro, teilte der ADAC mit. Dementsprechend ist der Preis um 0,5 Cent gesunken. Wer die teils erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, kann viel Geld sparen. Laut ADAC ist Tanken in der Regel zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten.

Mysteriöser Staub in Staßfurt

Das bis jetzt ungeklärte Phänomen des „Staßfurter Staubs“ von 2015 ist wieder da. Eine unbekannte Substanz frisst sich zum zweiten Mal in den Lack von Autos und verursacht hohe Schäden. Woher kommt dieses Phänomen?

Nächster Schritt auf Magdeburgs Tunnelbaustel

In Magdeburg wird nun damit begonnen auf der Innenstadtseite den Tunnel auszuheben. Christian Fuß leitet das Projekt seitens der Stadt und erläutert: „Wir haben vor dem City Carré an der Ausfahrt in Richtung Innenstadt begonnen.“ Die nördliche Seite mit der Einfahrt ist um den Jahreswechsel an der Reihe.

Magdeburger musste sich entscheiden

Junggeselle Heiko sucht in der RTL-Kuppel-Show "Schwiegertochter gesucht" die große Liebe. Nun musste sich der Magdeburger von einer der drei Herzdamen verabschieden. Den Laufpass bekam Helga, weil Heiko ihre Liebe nicht erwidern könne. Für welche Frau sich Heiko letztendlich entscheidet wird am 11. August beim Finale bekannt.