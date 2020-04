Warum die Bundeswehr in der Corona-Krise in Sachsen-Anhalt helfen muss und was Ministerpräsident Haseloff zu sagen hat.

Unfrohe Ostern

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Sachsen-Anhalter auf ein eingeschränktes Osterfest eingestimmt. "In diesem Jahr wird vieles anders sein", sagte er am Mittwoch in einer Videobotschaft. Er danke allen Kirchen, dass das höchste christliche Fest nicht mit den Gemeinden gefeiert werde. Denn die Maßnahmen gegen das Coronavirus seien nur sinnvoll, wenn sie von jedem befolgt werden. "Auch an Ostern, wo es besonders schwer fällt, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren", sagte er. Haseloff selbst wird nach seinen eigenen Worten erstmals in seinem Leben nicht die Ostermesse besuchen.

Brandstiftung im Harz

Drei Scheunen sind in Hasselfelde (Landkreis Harz) in der Nacht zu Mittwoch abgebrannt. Da die drei Scheunen räumlich voneinander getrennt waren, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 70 000 Euro. In den Gebäuden untergebrachte Traktoren, Anhänger und Kleingeräte seien durch den Brand zerstört worden. Man rechne deshalb damit, dass sich der Gesamtschaden als weitaus höher herausstellen werde, sagte der Polizeisprecher.

Zast-Bewohner ziehen um

Um die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt hatte es in den vergangenen Tagen viel Wirbel gegeben. Zuletzt waren dort sogar Tumulte ausgebrochen, der Innenminister schaltete sich ein. Nachdem sich mehrere Bewohner der Zast in Halberstadt mit dem Coronavirus infiziert hatten, ziehen einige Bewohner nun nach Quedlinburg. Um besonders gefährdete Personen aus der Einrichtung vor einer Ansteckung zu schützen, sind 50 Bewohner dezentral – also in Unterkünften außerhalb des Zast-Geländes – untergebracht worden, informiert eine Sprecherin des Landesverwaltungsamtes. „Dabei handelt es sich um Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Schwangere und deren Angehörige.“ Der Umzug sei auf freiwilliger Basis geschehen. Jede der Personen sei auf das neuartige Virus getestet worden.

Bundeswehr im Corona-Einsatz

Die Bundeswehr hat damit begonnen, mehr als eine Million Masken zum Schutz vor der Lungenkrankheit Covid-19 in Sachsen-Anhalt zu verteilen. Die Verteilung an alle elf Landkreise und drei kreisfreien dauerte den ganzen Tag. Die Masken waren am Vortag per LKW und Flieger nach Sachsen-Anhalt transportiert worden. In der Bundeswehrkaserne in Burg bereiteten Soldatinnen und Soldaten den Transport vor.